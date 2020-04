Albentosa rescinde contrato para 'salvar' a su club

El defensa Raúl Albentosa ha puesto fin a su etapa en Bulgaría al rescindir el contrato que le unía al CSKA Sofía, "debido a las consecuencias de la actual crisis del COVID-19".



El jugador que militó en el Cádiz, el Eibar, el Derby County, el Málaga o el Deportivo de La Coruña anunció en sus redes oficiales el acuerdo alcanzado con el CSKA Sofía, club en el que llevaba diez meses y con el que le restaba un año y dos meses de contrato.





"Muy poco tiempo me hizo falta para conocer y entender la grandeza del CSKA Sofía hacen sentirse especial a todo jugador que viste la camiseta de este histórico club", aseguró en un comunicado. Debido a las consecuencias de la actual crisis del COVID-19 , me hicieron la petición de rescindir mi contrato, aún teniendo una temporada más firmada. No dudé ni un segundo en ayudar al club.b para ayudar a la entidad a mantenerse en pie y salir hacia adelante. La historia, el escudo y la afición están por encima de todo", añadió.Albentosa agradeció "de corazón" el trato que le han dado "todos los directivos, técnicos, compañeros y resto de miembros del club" y sobre el apoyo de su familia. "Gracias por apostar desde el primer minuto por mi profesionalidad y mi experiencia. He luchado hasta el final durante todo este periodo. Nuestro camino se separa, pero en un futuro volverá a encontrarse", sentenció.