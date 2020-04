Marc, alevín del CD Malilla, se ha curado. "Está totalmente limpio"

Los responsables del CD Malilla han informado de que Marc Fernández, uno de sus alevines, se ha recuperado "totalmente del linfoma maligno que le afectó". Una gran noticia que llega en tiempos difíciles y tras un tratamiento médico de cinco meses.



Marc y su lucha se hicieron virales por los mensajes de ánimo intercambiados con Chimy Ávila, futbolista de CA Osasuna lesionado de gravedad. Ambos se enviaron mucha fuerza para superar la compleja etapa de su vida que estaban atravesando.



Comunicado de la familia

Felicitaciones del mundo del fútbol

?????? ¡Qué gran noticia Marc y @cdmalilla1969!



Estamos muy orgullosos de ti y toda tu familia ????



Muy pronto te volveremos a ver donde más te gusta, en un campo de fútbol ????????#AMUNTDesdeCasa ?? https://t.co/eme1uzpPdi — Academia VCF #AMUNTDesdeCasa ?? (@Academia_VCF) April 16, 2020

"Después de más de cinco meses de tratamiento y varias fases de quimioterapia, Marc ha sido sometido de nuevo a varias pruebas diagnósticas para evaluar la evolución de la enfermedad y del efecto del tratamiento.Recibimos con agradecimiento y mucha ilusión la noticia, aunque como muchos ya sabéis,. Por supuesto, nosotros lo celebramos como un gran triunfo porque gracias a Dios el tratamiento ha sido muy efectivo en el caso de Marc, pero mantenemos la prudencia y rezamos porque no vuelva a recaer nuestro pequeño nunca más. Desde hoy,Aprovechamos para agradecer las innumerables muestras de cariño y apoyo de todo el mundo durante estos duros meses, que han sido una auténtica locura, pero que, por seguro, nos harán ser más fuertes. Atentamente, Marc y Familia", escribió la familia en un comunicado.El mundo del fútbol, de igual modo que en su momento se volcó con M"Enhorabuena Marc, me alegro de que todo haya salido bien", le escribió el portero valenciano. También recibió un mensaje institucional de la FFCV, que le tendía la mano a la Sub-12.De igual modo se alegró por el joven el Valencia CF, mientras que otros como el también valenciano Iborra (jugador del Villarreal CF) también se hacían eco de la noticia. "Qué gran noticia. Me alegro enormemente leer esto especialmente por Marc, su familia y amigos".