"Después del ataque al corazón tenía miedo a caminar y de dormir"

"Después del ataque al corazón, estuve triste durante aproximadamente un mes, tenía miedo de caminar, dormir y hacer algún esfuerzo físico. Era imposible. Ahora no, me siento bien. Pero también tengo mucha medicación que me hacen sentir bien. Creo que sólo los médicos pueden decir lo que puedo o no puedo hacer". Esas fueron algunas de las declaraciones que dejó Iker Casillas para los medios oficiales del Porto. En la entrevista, el meta se abrió y mostró algunos de los problemas que ha tenido tras el ataque al corazón sufrido el año pasado. "Algunas cosas han cambiado, principalmente en mi cabeza. Empecé a valorar más los momentos. A veces, nosotros, los jugadores, no valoramos lo que tenemos y no creemos que podamos hacer felices a mucha gente y eso ha cambiado un poco", explicó el portero, quien en las últimas horas ha hablado también en una sesión organizada por la FIFA.

El portero español Iker Casillas quiso rendir un "sentido homenaje" a todos los que han fallecido por este terrible virus en un momento "muy difícil para todos", indicó en un vídeo hecho público por la FIFA donde comparte protagonismo junto a otros como Fabio Cannavaro, David Beckham, Ronaldo, Michael Owen, Maradona, Samuel Eto'o, Mesut Özil o su excompañero Sergio Ramos, entre otros.

"Está siendo una experiencia muy dura para todos, y quisiera rendir un sentido homenaje a quienes han fallecido a consecuencia de este terrible virus", dijo Iker Casillas, quien el pasado 17 de febrero confirmó su candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"En nombre del fútbol, les hago llegar nuestro más sincero agradecimiento a todo el personal sanitario y al resto de profesionales dedicados a proteger nuestro modo de vida. Os quiero dar las gracias a cada uno de vosotros, de corazón", sentenció.

Sobre las elecciones a la presidencia de la RFEF, que permanecen en 'stand-by', el mostoleño no ha querido hablar recientemente cuando participó en el programa 'Nuestra mejor victoria', organizado por Onda Cero y Cope. "Ahora estamos en otros asuntos. Ya habla tiempo de hablar sobre eso", dijo Casillas el pasado miércoles.

Esta videocampaña de la FIFA se ha publicado en varios canales digitales del organismo y se irá actualizando con nuevos clips de jugadores de todo el mundo en los próximos días. El exmadridista fue de los primeros en ser protagonista de la campaña para apoyar a quienes luchan contra el coronavirus.