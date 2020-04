Antonio Pacheco, el 'tuttocampista groguet' que viene

Con 18 añitos recién cumplidos Antonio Pacheco, canterano amarillo que llegó al club procedente del Kelme en categoria infantil, es uno de los valores que cotizan al alza en Miralcamp. Internacional en todas las categorías inferiores de la Selección Española hasta Sub-17, aún le queda un año más en categoría juvenil y sin embargo ya es uno de los referentes del equipo que dirige Tena y que lidera su grupo en División de Honor.

Aprovecha el confinamiento para pasar tiempo con la familia en su localidad natal, Callosa de Segura, algo que no puede hacer desde hace años: "Lo llevo muy bien. Estoy en casa, aprovechando para estar con mis padres y mi hermana porque casi siempre estoy en Vila-real y a veces es difícil poder bajar. Hago deporte, mantenemos las famosas videollamadas, y viendo series y demás... En la residencia es cierto que a veces echas de menos a la familia y me agobio, pero tengo a Alberto y a la gente de 'Top Value', que cuando tengo bajones, aunque sea entre risas, me hacen levantarme..."

Centrocampista de larga zancada que se puede desenvolver como '6' y como '8', su explosión está coincidiendo con el ocaso obligado de ilustres centrocampistas del primer equipo del Villarreal, con el que este año ya ha tenido la oportunidad de entrenarse de forma puntual pese a su juventud: "Participando en Copa Federación con el primer equipo del Roda aprendí... y entrenar con el primer equipo fue como un sueño que veía muy lejos. En el Villarreal se va paso a paso y que te suban de juvenil de segundo año fue como un sueño. Estaba nervioso, pero fue como un premio que me hizo ver que estoy trabajando bien. Desde que llegué al Villarreal ha sido una de las experiencias más importantes que he tenido".

Su trayectoria ha hecho que inevitablemente lleguen cantos de sirena de otros clubes, pero él piensa en amarillo: "Han sido seis años, los que llevo en el Villarreal, los más felices de mi vida. Estoy jugando y en el equipo donde quiero ser futbolista. Han preguntado equipos, pero no se nos ha pasado por la cabeza salir de aquí. En el Villarreal soy feliz y no me veo en otro sitio que no sea el Villarreal. Además, la empresa que me representa sabe que equipos más importantes hoy en día no hay y quiero jugar con este club en Primera División".