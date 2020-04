"Terminar la temporada no es lo más importante"

El portero del Villarreal Sergio Asenjo habló sobre sus sensaciones de cara al regreso del ruedo competitivo, y consideró que lo más importante, para él, no es concluir las once jornadas de LaLiga que restan, sino el estado de salud en tiempos de crisis por el COVID19. Su deseo es acabar la competición, pero considera que debe ser algo secundario.

"Me apetece jugar los 11 partidos, que haya un campeón que se lo gane en el terreno de juego, que vayan a Europa los equipos que se lo merezcan pero claro, por encima de todo está la salud de todos. Ojalá se pueda finalizar pero ahora no es lo más importante", declaró el meta en unas declaraciones a Radio Marca, donde además no dudó en mostrar su dolor y malestar ante la cifra de fallecidos que registra diariamente el país.

"No es agradable ver las cifras que se van dando a diario, hay que ayudar estando en casa, en nuestros domicilios, tratando de seguir las indicaciones del preparador físico y disfrutando de la familia", añadió Asenjo, que confirmó que el 4 de mayo deberían incorporarse a los entrenamientos.

"El protocolo dice que nos tenemos que incorporar desde el 4 de mayo, pero aún todo está en el aire. Nosotros estamos a la expectativa, buscando que todo se resuelva cuanto antes pero contando siempre con la salud de los jugadores, que es lo primordial", indicó.

Ante la gran probabilidad de que los encuentros tengan lugar en estadio a puerta cerrada, el '1' groguet reconoció que será algo extraño, donde se perderá la motivación por parte de los futbolistas y la esencia que desprenden los aficionados en las gradas.

"Nunca he jugado un partido a puerta cerrada. Los aficionados son la esencia del fútbol. La motivación también te la da ver los campos llenos, pero nos tendremos que acostumbrar. Será diferente, al principio muy raro, pero luego será más normal", confesó.