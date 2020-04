"No se me pasa por la cabeza jugar con los contagios y muertes que hay"

El jugador del Villarreal Gerard Moreno es uno de los principales afectados en el plano deportivo por la detención de LaLiga Santander debido a la pandemia. El catalán estaba registrando picos de mucha calidad, pero pese a ello, considera que volver a competir es algo difícil de concebir.

"No veo lo de volver a jugar en la situación en la que estamos. Ves los contagios y las muertes diarias, y ahora mismo no se me pasa por la cabeza. Veo que pensar en jugar es algo inapropiado" señaló el delantero groguet a la agencia EFE.

No obstante, la realidad es que el retorno de los entrenamientos, a falta de concretar cuándo se volverán a disputar encuentros de fútbol y cada cuánto, se encuentra en un punto cercano. Además, la condición será que los enfrentamientos que restan se llevarán a cabo a puerta cerrada. Dos factores que actualmente son inimaginables para el punta dirigido por Javi Calleja.

"Intentas imaginar cómo puede ser el regreso, pero nadie sabe qué pasará en un mes, son cosas que te pasan por la cabeza, pero ahora mismo no sé como se puede dar. Lo de jugar cada tres días, no es bueno, pero contamos con jugadores y plantillas amplias. Y lo de jugar sin público será raro, muy raro. Es algo que no sería bueno para nadie, pero al final esta es una situación especial y en la que las cosas van cambiando. Veremos cómo están las cosas en junio o julio", añadió.

El Villarreal ya cuenta con un plan de prevención para cuando el Gobierno permita a los clubes retomar las dinámicas de trabajo. Sin embargo, existen aspectos que le generan desconfianza y debate al '7' amarillo. "Es verdad que se nos asegura que estaríamos controlados, que habría seguridad y demás. Pero también pienso que ese control y esa seguridad debe ser primero para la gente que está en primera línea y está peleando para que esto acabe ya", indicó Gerard Moreno, que tuvo tiempo también para añadir que su deseo es volver a jugar pese a la incertidumbre que le genera el retorno.

"Yo prefiero jugar y lo que tengo que ganar, ganarlo al campo. A mí me gusta ganar las cosas en el campo, pero veremos qué pasa al final con todo esto", concluyó.