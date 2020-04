LaLiga no tendrá público en las gradas hasta 2021

El presidente de Mediapro, Jaume Roures, ha asegurado que LaLiga Santander no será "igual" en este fin de temporada, sin público, e incluso augura que al inicio de 2021 todavía se tendrá que jugar a puerta cerrada por culpa del coronavirus, y ha lamentado el "abuso" del acuerdo entre LaLiga, CSD y RFEF que obliga a pagar de más a la patronal.

"LaLiga no será como antes. Creo que iniciaremos 2021 sin público en la grada. El fútbol no va a ser igual, pero tampoco los cines, ni los paseos por la calle, ni los conciertos, ni los restaurantes", aseguró en una entrevista en 'El Transistor' de Onda Cero. Además, como adelantó Partidazo de Cope, el Gobierno ya ha informado a LaLiga de la posibilidad de no contar con público en las gradas.

A nivel televisivo, por ejemplo, se cambiarán los tiros de cámara y se buscará alguna manera de dinamizar los goles. "Con los estadios a puerta cerrada no creo que se falsee el ambiente, pero sí que habrá que hacer algo en las gradas, virtual. Hasta que no haya una vacuna es complicado que vaya gente a los estadios", apuntó.

Las previsiones y deseos de Roures, en cuanto al calendario, son claras: "A nosotros nos parecería una maravilla que en junio o julio se acabara la Liga, y que la 'Champions' se pudiera jugar después, en agosto. Aunque la 'Champions' puede tener más problemas de logística, al estar en liza equipos de varios países".

Además, al jugarse a puerta cerrada, el empresario catalán cree que se pueden comprimir los partidos y jugar entre semana. "Todos los partidos se van a jugar sin público, ya no tiene sentido que se tengan que jugar los partidos de Liga en sábado o domingo. Se pueden planificar esas 11 jornadas pendientes de la Liga de cualquier otra manera, entre semana, porque la gente lo tendrá que ver por televisión", aseveró.

De todos modos, aunque se reanude la temporada y no se dé por finalizada, las pérdidas económicas serán más que notorias. "Aunque se reinicie y se termine la liga, los clubes ya están perdiendo dinero: los jugadores van a cobrar menos y esos traspasos locos se han terminado", vaticinó Roures.



SOBRE EL ACUERDO ENTRE LALIGA, RFEF Y CSD



En cuanto al acuerdo alcanzado entre LaLiga, RFEF y CSD para retomar la competición, se mostró muy molesto que haya parecido dejar un titular similar a "Si quieres terminar la liga, pon más dinero". "Es algo lamentable", criticó.

Para el presidente de Mediapro, que LaLiga sea la única parte que tenga que poner dinero extra para poder volver a jugar y terminar la temporada, es un "abuso" por parte de la RFEF y del CSD. "Es lamentable que utilice el coronavirus para obtener más dinero", cargó.

"Me sorprende que se hable de acuerdo entre Liga, CSD y Federación, pero LaLiga es la única que tiene que poner dinero. La conclusión es que nadie se va a oponer a terminar la competición si LaLiga paga. Es una especie de abuso", aseveró.

También se mostró sorprendido por las declaraciones del ministro de Deportes y Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, cuando dijo que la Liga no se acabará cuando lo dijera Tebas, sino Salud. "Hay alguna amenaza que está fuera de lugar, creo que se ha metido varias veces la pata", opinó.