"Si un club se niega a jugar recibirá expediente, perderá puntos y se irá para casa"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, lamentó la "demagogia" que hay en torno al "temas de los test" para los futbolistas, una medida que "cientos de empresas" en España van a tomar para "garantizar la seguridad" de sus empleados, al tiempo que insistió en que las competiciones terminarán y que "habrá descensos".

"En el tema de los test hay mucha demagogia, no vamos a hacer nada diferente a otras compañías como SEAT y más, que están haciendo test a sus trabajadores para la vuelta a su trabajo, para tener la seguridad de todos. Lo único diferente es por ser una actividad deportiva que estamos hablando con el CSD coordinando con el protocolo", afirmó sobre una cuestión candente de la actualidad.

Tebas participó en la entrevista telemática 'ADEA Conecta', donde explicó las fases que ha ido siguiendo LaLiga para afrontar la crisis del coronavirus y respondió a las preguntas de los medios de comunicación, durante cerca de dos horas. "No me gusta la expresión 'test masivo', serán según los empelados que tengas. Nosotros hemos ido al mercado como todas las grandes empresas y nos han dado este servicio como a cientos de empresas de este país, para intentar reactivar la economía. No opino de lo que pasa en la sanidad pública", afirmó, sobre la polémica del destinatario de estos test.

El presidente de LaLiga confirmó la carta enviada a los clubes este mismo viernes para informar sobre el retraso de esas pruebas que tenían previstas para el 28 de abril. Tebas apuntó que esperan el protocolo del Consejo Superior de Deportes, en manos del Ministerio de Sanidad. "Claro que nos dejan hacer test, los hemos retrasado, en el uso que establece el Real Decreto que sacaron. Nosotros esperamos a que sea aprobado el protocolo y entonces estableces las fechas de los test", explicó sobre ese retraso.

Además, Tebas, que citó en varias ocasiones el comunicado de la UEFA del día anterior insistiendo en la importancia de terminar las ligas, dejó claro que el escenario que contemplan es terminar la temporada. "Estoy seguro de que vamos a terminar las competiciones y la próxima temporada vamos a tener espacio, más apretado, para terminar y que las selecciones vayan a la Eurocopa", apuntó.

Por orto lado, ante las muchas preguntas al respecto y un posible caso de fuerza mayor, Tebas aseguró que no habrá ligas de más de 20 equipos. "No va a haber ampliación de categorías. LaLiga, con más de 80 contratos, reparte sus derechos audiovisuales, cerca de 2.200 millones de euros, a un modelo de 20 clubes, supondría una modificación de tal nivel que perjudicaría a todo el mundo", dijo.

"Estoy plenamente seguro, igual que estoy plenamente seguro de que va a haber descensos. Va a haber descensos, no tenemos la capacidad de tener más equipos en LaLiga Santander, pero como vamos a jugar, va a ser en el campo", añadió, pidiendo a los jugadores que se informen bien y que no caigan en "bulos" y "engaños" que apuntan a que no habría descensos si no se compite.



LA ESTRATEGIA DE LALIGA EN CINCO FASES



Tebas dedicó el inicio de su intervención para explicar la estrategia de LaLiga ante la pandemia del COVID-19, la cual dividió en cinco fases. "Somos 42 clubes, industrias, empresas, el 1,37 del PIB de España, 180.000 puestos de trabajo. Tenemos muchas responsabilidad y tenemos que minimizar lo máximo el daño, en la incertidumbre de la vuelta de la competición", recordó.

"La primera fase ha sido una fase de elaboración de calendarios y alternativas de cuándo volver a entrenar y a jugar, también con la UEFA y el resto de ligas de Europa porque tiene que ser un calendario coordinado. Es evidente que vamos a irnos a julio e incluso agosto y eso nos preocupa para la siguiente temporada. Se establecieron varias alternativas, jugando como hasta ahora o por bloques, primero las ligas y luego Europa. La sensación de que vamos a terminar más con el modelo de bloque", relató.

"Se inició la segunda fase, evolución de los daños que podemos tener si no jugamos o si jugamos a puerta cerrada, 1.000 millones o 300 millones de euros sería el daño. Se estableció la estrategia en un ámbito laboral de los ERTE y acuerdos. Esta crisis afecta mucho más a los grandes clubes. La tercera fase que iniciamos fue el desarrollo de un protocolo sanitario para cuando volviéramos a entrenar. Es evidente que tenemos que tener la autorización de la autoridad sanitaria para la vuelta, pero nuestra obligación es estar preparados por si nos dicen que mañana podemos volver. También hemos trabajado en esta fase los problemas de tesorería", añadió.

Algunas fases se entremezclan, dijo Tebas. "Viene la cuarta fase, es el protocolo de cómo vamos a jugar a puerta cerrada. También analizamos cómo se resuelve el tema de los contratos que terminan el 30 de junio. La gran parte de contratos establecen que son por temporada, si ésta se alarga quedan automáticamente alargadas. También habrá que sentarse con los teleoperadores", afirmó.

"Ya en la quinta fase estamos previendo lo que puede ocurrir la siguiente temporada. Es muy probable que tengamos que estar jugando a puerta cerrada hasta diciembre. No va a ser fácil la vuelta a los estadios. Va a afectar a los límites salariales y el mercado de venta de jugadores va a ser muy pequeño", terminó.