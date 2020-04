Ceballos habla de su futuro con Lucía Villalón

Dani Ceballos es el protagonista de la entrevista de Lucía Villalón en DAZN. El centrocampista, en la órbita del Valencia CF, habla sobre lo que supuso el fallecimiento de José Antonio Reyes así como de su futuro, en el que él se ve en el Real Madrid.

El futbolista sevillano, que ha reconocido en público que el pasado mes de enero pudo ser futbolista del Valencia CF, elogia a Arteta, su técnico. "Estoy muy contento de Mikel como técnico, aprendió posiblemente del mejor entrenador que hay en la historia del fútbol (Guardiola). Señala que el donostiarra "tiene unos conceptos tácticos y una mentalidad ganadora que será uno de los mejores a corto plazo".

El jugador explica que Zidane era su ídolo de pequeño y explica que "cuando estuve en Valdebebas, Zidane me dijo que seguía la Premier, que me había visto jugar y que estaba contento de que disputara los minutos que no había tenido en momentos anteriores". Realza que "mi relación con él es sana, me decía que era como él, un jugador de gasoil que necesitaba jugar muchos partidos para tener un ritmo alto y siempre ha dicho que mi futuro está en el Real Madrid que tenga paciencia porque posiblemente tenga una oportunidad".



Puedes ver aquí la entrevista