El emotivo mensaje de Luis Enrique a un niño de 8 años hospitalizado

Miguel Ángel, un joven futbolista de ocho años del Alhaurino (Málaga), ha recibido en su cama del hospital la inmensa sorpresa de que se acuerde de él y le aliente en su enfermedad el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, quien le ha dicho que ahora es su turno de animar.



El club del benjamín ha colgado este viernes un vídeo en su cuenta de twitter en el que recibe los ánimos y la invitación a ver a la selección por parte de Luis Enrique, quien el pasado agosto sufrió la pérdida de su hija Xana, de nueve años, tras una larga convalecencia por un tumor óseo por la que dejó su puesto de seleccionador.



"Como ahora no tenemos fútbol, me estoy dedicando a llamar a los mejores aficionados. Y me han dicho que tú, con ocho añitos, eres de los mejores que tenemos", se dirige al joven futbolista Luis Enrique, quien viste la camiseta de la selección española de fútbol.



El técnico señala que ahora le toca a él animar a los que antes lo han hecho con el equipo nacional y, además, invita a Miguel Ángel a visitar a la selección para que conozca de cerca a sus ídolos. "Te conseguiremos una camiseta y un balón firmado por todos los jugadores. Mucho ánimo y mucha fuerza, a tope. A recuperarse rápido que tengo muchas ganas de abrazarte", concluyó Luis Enrique.





????Pero qué bonito detalle de nuestro seleccionador Luis Enrique. Le manda este precioso mensaje de cariño a Míguel Ángel, un chaval de 8 años, benjamín del @CD_Alhaurino, que está en el hospital.

