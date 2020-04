Pedraza quiere descartar su regreso al Villarreal

Alfonso Pedraza, futbolista del Villarreal CF cedido en el Real Betis Balompié, mantuvo una entrevista telemática a través de Instagram con Scientiffic Nutrition y reconoció que su deseo no pasa por volver a vestirse la zamarra del conjunto amarillo. El carrilero habló de sus propósitos de cara a la vuelva el ruedo competitivo, y lo único que contempla es un futuro en el barrio de Heliópolis. "Mi primera intención es quedarme en el Betis", indicó.

El andaluz, que estuvo la temporada pasada bajo los mandos de Javi Calleja rindiendo a un notable nivel, comenzó la presente campaña como titular en los planes de Joan Francesc Ferrer 'Rubi', pero distintas lesiones, sobre todo en el talón, hicieron que su presencia sobre el verde haya sido inexistente en el segundo tercio de curso. Una situación adversa que afrontó por primera vez en su trayectoria profesional, aunque actualmente se encuentra en óptimas condiciones físicas.

"Empecé muy bien, jugando, y es verdad que el equipo no terminaba de arrancar pero estábamos ahí. En el partido ante el Mallorca el 8 de diciembre me noté molestias en el soleo y me rompí. No supe llevar bien la lesión. Como profesional, es la primera lesión que he tenido grave y he ido renqueando. En lo que más me ha afectado la lesión ha sido en lo psicológico. Cuando no juegas o entrenas no te sientes bien y he querido forzar cuando no he estado bien. Eso es lo que me ha hecho estar tres meses lesionado. Pero ya estoy al cien por cien y entrenado fuerte", explicó el jugador de la entidad verdiblanca, que reconoció además que el parón le ha venido bien para ponerse a buen tono físico.

Al hilo de su suspiro por seguir recorriendo la banda del Benito Villamarín pese a que tenga contrato hasta 2021 como groguet, sobre sus servicios pesa una opción de compra no obligatoria de 10 millones de euros más cuatro en función de determinadas variables, y pese que no haya tenido continuidad con la entidad de las trece barras, su anhelo es continuar en la capital hispalense.

"Sevilla es una ciudad espectacular y además estoy cerca de casa. Soy muy familiar y estoy cerca de ellos. Jugar en el Benito Villamarín es una locura y cada vez que lo hago se me ponen los pelos de punta por su afición, no he visto ningún campo que lo viva así, y mi intención es quedarme. Pero no depende de mí, depende otro club", se sinceró.