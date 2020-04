"You'll never walk alone", el bonito mensaje de Carlos Martínez a Michael Robinson

Michael Robinson era todo un referente en el mundo del deporte y en el fútbol en España. Su manera de comunicar le permitió incluso superar la barrera idiomática. 'Robin' llevaba toda la vida en España pero no había manera de que hablara español a la perfección, pero de ello logró hacer una virtud y que todos los aficionados entendieran su manera de hablar y sobre todo, su manera de contar las cosas. Sabía comunicar.



Su fallecimiento deja un tremendo vacío en el mundo del fútbol y muy especialmente en quien fue su compañero de batallas, el periodista y narrador Carlos Martínez. Juntos revolucionaron la manera de ver los partidos de fútbol por televisión en España con un sello inconfundible que emanaba de la tremenda complicidad que había entre ambos.

Por ello el mensaje de Carlos Martínez a su gran amigo, como no podía ser de otra manera, está lleno de cariño y complicidad. Y sobre todo, con una bonita metáfora recordando el himno del Liverpool, el equipo de Michael Robinson: "You'll never walk alone. Siempre estarás conmigo".