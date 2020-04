Fernando Roig: "Si Rakitic quiere venir al Villarreal, aquí estamos"

Rakitic podría abandonar el Barcelona este verano porque ya no tiene un sitio asegurado en el once titular del conjunto culé y son muchos los clubes que podrían estar interesados. Entre ellos el Sevilla o el Inter de Milán y el último en sumarse es el Villarreal. Su propio presidente ha hablado de hecho del centrocampista. "Me gusta Rakitic como futbolista, si el año que viene quiere venir al Villarreal, aquí estamos", ha manifestado Fernando Roig en una entrevista al programa 'El Partidazo' de la Cadena COPE. Roig también mostró su satisfacción por el hecho de que el centrocampista del Barcelona se haya mostrado partidario de reanudar el campeonato de Liga.

En este sentido, Fernando Roig ha indicado que "creo que tenemos que terminar la liga", para añadir que "no creo que haya club interesado en que no se juegue". Fernando Roig también explicó que "haremos test rápidos cada dos o tres semanas y pactaremos dónde dormirán los jugadores".

El presidente del Villarreal también comentó sonre el futuro de LaLiga, comparandolo con su empresa que "hubo 43 positivos, solo el 1,9% de la plantilla, ahora están en cuarentena y en unas semanas haremos otra prueba. Compré los test en un laboratorio de Villarreal". "El fútbol mueve 180.000 personas, tenemos 600 empleados en nómina. Si tenemos que recortar algo será entre los que más tenemos y los jugadores", señaló el presidente del Villarreal.