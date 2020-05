Acuerdo en la Premier League: volverá el 12 de junio sin público

La Premier League se jugará hasta el final. Así lo han acordado los clubes de la competición inglesa este mismo viernes en una reunión para abordar cómo y cuándo debe abordarse el término del torneo. El próximo 12 de junio es la fecha prevista para que los futbolistas vuelvan a los terrenos de juego, a puerta cerrada y en estadios neutrales de diferentes puntos del país. El próximo 18 de mayo -esta fecha aún no ha sido confirmada- volverán los equipos a ejercitarse. En definitiva: el Liverpool podrá celebrar el título sobre el terreno de juego.



Una de las grandes preocupaciones de la Premier League era evitar aglomeraciones consciente de que cualquier tipo de celebración de un título o de una clasificación europea puede generarlas. Por ello, el Gobierno ha tomado como una de sus medidas 'esconder' la sede de los partidos lo máximo posible para que no se desplacen aficionados hasta ese punto a pesar de que los estadios sean a puerta cerrada.





At a meeting of Shareholders, clubs discussed possible steps to resume the 2019/20 season



The League and clubs will only return to training and playing with Government guidance, under expert advice and after consultation with players and managers



