El Castellón se puede quedar sin ascenso en favor del Ibiza de Salvo

Está previsto que la semana que viene se reúna la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se reúna para tomar una decisión respecto al desenlace del fútbol no profesional y en la espera el presidente de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, Miquel Bestard, ha aseguradao a IB3 que en el caso de no poderse "disputar el play off exprés" que propuso Rubiales, hay una opción que él considera la más lógica y que es "que los clubes que tengan mejor puntuación sean los que tengan que ascender". Según Bestard la medida que se tome definitivamente aún no ha sido aprobada por la Comisión Delegada, algo que debe producirse la próxima semana.

Los cuatro líderes actualmente de los cuatro grupos de Segunda B son Atlético Baleares, Logroñés, Castellón y Cartagena, pero si prospera la propuesta de primar la puntuación or encima de la posición ascenderían el Logroñés (62), Atlético Baleares (58), UD Ibiza (56) y Cartagena (54), con lo que el Castellón se quedaría en Segunda B. Resulta obvio que esa decisión beneficiaría dos equipos baleares (El At. Baleares y el Ibiza que preside Amadeo Salvo) y por tanto le interesa a Bestard.

Rubiales, a tenor de lo que les transmitió a los clubes, sabe que la decisión puede ser muy controvertida: "Si no se juega el play off es porque el Gobierno dice que no podemos, y entonces vienen los méritos deportivos, con interpretaciones, y asumimos que habrá reclamaciones". El Castellón no se quedaría de brazos cruzados.