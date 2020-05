Marcelino acabó con la maldición de Ronald Koeman

Ronald Koeman, ingresado este domingo de urgencia en un hospital en Amsterdan donde ha sido sometido a un cateterismo, era el último entrenador del Valencia CF que levantó un título hasta la Copa ganada con Marcelino. Fue en el Calderón, el 16 de abril de 2008. Ganó la Copa del Rey ante el Getafe y dejó al equipo al filo del descenso a Segunda cuando fue destituido. En el camino apartó a Albelda, Cañizares y Angulo argumentando que tenía que tomar "desiciones" -su castellano imperfecto le impedía pronuncar bien la palabra- y posteriormente maldijo al Valencia CF: "La Copa que ganó el Valencia conmigo será el único título que ganen en los próximos cinco años". No falló.

Años después explicó sus motivos: "Esa frase la dije porque ya se veía que el Valencia de entonces era un club con muchos nervios y en el que se iban a producir muchos cambios de entrenadores, directores deportivos, etc... Un club que no está tranquilo y con tantos cambios en esos cargos tan importantes no está para ganar mucho. Ahora parece que las cosas están más tranquilas y tienen un entrenador con experiencia que pone a cada uno en su sitio y saca resultados. Esto es muy importante. En mi época nunca tuvimos la tranquilidad necesaria y eso se reflejó en el campo".