El COTIF no se disputará en 2020

El COTIF no se disputará en 2020

El COTIF tiene una responsabilidad social. Siempre la ha tenido y siempre la tendrá. Es por eso que este año no tendrá lugar. No se celebrará. La crisis sanitaria mundial del COVID-19 (Coronavirus) ha introducido al mundo durante meses en un reto que sólo se ha superado y se superará con el esfuerzo y la unión de la sociedad entera. Muchos eventos, programas y proyectos se han tenido que posponer o anular por responsabilidad. Para proteger a la ciudadanía. Durante meses, el mundo se ha paralizado. Es por ello que el COTIF ha desvelado que no se celebrará el gran torneo veraniego de L'Alcúdia. "Entendemos que el deporte y el fútbol también son salud. Pero quedan en un segundo plano cuando todo está en cuestión", señala en un comunicado.

El golpe de la suspensión hasta el año que viene le llega al COTIF en el mejor momento de su historia. Este 2020 empezó con la presentación en la feria internacional de FITUR en Madrid, acompañados de grandes representantes del mundo del fútbol, de la cultura y de la política y de los "Premios Good People COTIF" que permitió que se hablara del Torneo y de su galardonado (el ex árbitro internacional Undiano Mallenco) en medios de carácter nacional e internacional. Según el presidente del COTIF, Eliseu Gómez: "Teníamos todas las fuerzas intactas. Y buena parte del cartel, cerrado. Con selecciones de todo el mundo, con combinados de primer nivel. Con dos mundiales, de nuevo, en hombres y mujeres. Para ratificar que el COTIF es el "mejor torneo del mundo" y para confirmar que supone un motor turístico sin igual en el territorio valenciano y español".

"El COTIF ha sido responsable siempre. Lo fue cuando pocos lo eran referente a la lucha por la igualdad de la mujer, impulsando el COTIF Femenino; lo fue cuando el Torneo se convirtió en una hermandad de culturas; lo fue cuando se implicó de forma vital con el desarrollo de las capas más necesitadas. Siempre lo ha sido y lo va a seguir siendo. Porque el COTIF ha llegado a ser un Torneo mundial gracias a la sociedad. La alcudiana, la valenciana, la española, la mundial. Por ello tiene un compromiso con el bienestar general. El año que viene, en el 2021, volveremos. Y lo haremos más fuertes. Tenemos la seguridad porque este año teníamos un gran número de selecciones de primer nivel mundial en cola, esperando a ser aceptadas. Les hemos propuesto que tendrán prioridad para el año que viene, en el que viviremos dos torneos en uno. Nadie nos impedirá, en 2021, vivir el mejor torneo de la historia" explica, para finiquitar, el presidente del COTIF, Eliseu Gómez.