Karius se queda sin equipo

El portero alemán Loris Karius anunció, a través de su cuenta de Instagram, que rompe su vinculación con el Besiktas turco, equipo en el que estaba cedido desde 2018 por parte del Liverpool.

"Hoy he terminado mi contrato con el Besiktas. Es una pena que acabe así, pero he hecho todo para resolver la situación sin problemas. He tenido paciencia durante meses, hablando con la dirección una y otra vez", comunicó mediante su perfil oficial.

Pese a ello, el club de 'Las águilas negras' trasladó mediante su presidente, Erdal Torunogullari, que la dirección deportiva estaba en guerra con él debido a las condiciones salariales del jugador.

"Acudió a la FIFA por su retribución y para finiquitar el contrato. También pide salarios que no le corresponden. Quiere dinero por meses que no ha jugado. Si quiere irse, él sabrá. Nosotros no queremos hacer pagos que no merece", dijo el empresario.

No obstante, el propio futbolista, en una nota en la que apuntó también que la junta rechazó una rebaja salarial de su contrato, reconoció estar orgulloso de haber defendido los colores de uno de los equipos más laureados de Turquía y contento por el apoyo que le dieron los aficionados.