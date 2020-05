Courtois: "Hemos demostrado ser mejor equipo que el Barcelona"

Courtois ha concedido una entrevista a la televisión pública de su país, Bélgica, y asegura que esta temporada han demostrado ser mejor equipo que el Barcelona porque han empatado un partido contra ellos y le han ganado otro, motivo por el cual no entendería que se diese por campeón al Barça: «Estamos a sólo dos puntos del Barcelona y podemos ser campeones, así que sería mala suerte si la temporada se cancela. Si se decidiera en España que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro, luego hemos demostrado ser mejor equipo que ellos. Estamos dos puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida. En el caso del Liverpool en Inglaterra sería distinto, lo podría entender porque no sé cuántos puntos sacan al segundo. Me gustaría terminar la temporada. Quedan once partidos, es muy pronto para decidir el campeón».

El belga ha asegurado que este miércoles se someten a las pruebas: "Lo único seguro es que el miércoles nos van a hacer los test, luego se verá cuándo volvemos a entrenar de forma individual".