La FIFA dará el visto bueno a los cinco cambios por partido

La FIFA dará el visto bueno a que los partidos que se disputen a partir de la reanudación de las competiciones tengan cinco cambios. El hecho de que los encuentros se vayan a llevar a cabo en fechas veraniegas, donde las condiciones climatológicas serán adversas para la práctica deportiva, hará que el reglamento de las sustituciones dé un giro para que el transcurso de los torneos no ponga en peligro la salud de los futbolistas, independientemente de las múltiples medidas de seguridad que se impondrán para prevenir contagios por coronavirus.

A su vez, la finalidad de esta nueva norma en el mundo del balompié es que los futbolistas no sufran lesiones ante el tiempo de inactividad que tendrán a sus espaldas y la cantidad de enfrenamientos que disputarán en cortos plazos de tiempo. Sin embargo, los cambios no se harán cinco veces por partidos, sino en tres momentos como máximo, con la finalidad de no interrumpir en exceso el juego.