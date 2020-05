La policía detiene al delantero El Melali por masturbarse mirando a una vecina

Farid El Melali, jugador del Angers de la Ligue 1 e internacional con Argelia, ha sido detenido tras ser denunciado por sus vecinos por masturbarse en el patio de su edificio mientras miraba por la ventana a una vecina que vive en el bajo. El futbolista, de 22 años y recién renovado por el Angers, será juzgado por "exposición indecente".

En el momento de la detención, El Melali reconoció su "actitud inapropiada" y se justificó diciendo que estaba solo en el patio y que nadie le veía. Sandra Chirac-Kollarik, su abogada, explica en el diario 'Le Courrier de Ouest' que su "no estaba amenazando a nadie y no era agresivo". El pasado abril El Melali fue denunciado por un acto similar de onanismo, pero entonces el testigo no pudo identificarlo.

