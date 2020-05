El valenciano Fali no pasa los test y el Cádiz, de momento, le respalda

Fali, jugador valenciano del Cádiz formado en las inferiores de Huracán y Levante UD, y que sin duda ha sido uno de los más reacios a volver al trabajo hasta que no haya plenas garantías sanitarias, no ha estado este miércoles en la vuelta al trabajo del líder de LaLiga SmartBank y no se ha sometido a los test de Coronavirus que sí han pasado sus compañeros. El club estaba sobre aviso ya que el propio jugador se negó.

Sin embargo Manolo Vizcaíno, presidente de la entidad gaditana, ha querido justificar en Radio Marca la ausencia del futbolista y arroparle antes que mantener una actitud beligerante contra él argumentando que el futbolista ahora mismo está lesionado: "Para nosotros Fali está lesionado y tenemos que ayudarle. Me gustaría que estuviera entrenando pero lo comprendo y lo entiendo. Ojalá podamos tenerle con nosotros lo antes posible. Para mí es una persona que tiene una lesión y queremos que se recupere. No le va a caer ninguna multa".