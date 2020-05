LaLiga planea poner tuits y fondos virtuales en los partidos por TV

Con la vuelta a los entrenamientos ya en marcha y a la espera de la fecha de regreso oficial, LaLiga trabaja en cómo se podrían ver por televisión los partidos de la competición a puerta cerrada, para lo que planea desplegar publicidad virtual sobre la imagen de las gradas vacías, en las que podrían aparecer mensajes en Twitter de los seguidores. "Una parte de la publicidad virtual que tenga la grada serán mensajes que vayan llegando durante el partido", reveló Tebas durante una videoconferencia del Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo (IIDD)..

Evitar la sensación de un estadio desangelado con miles de asientos vacíos o el eco del balón es, junto al cumplimiento de los protocolos sanitarios para evitar cualquier contagio de la Covid-19, una de las prioridades de la patronal del fútbol profesional. "Las veces que se han visto partidos a puerta cerrada suena el eco, queda una visión de la grada vacía horrorosa. Estamos trabajando temas bastante modernos, imaginativos", explicó el presidente.

La ausencia de espectadores en las gradas también provocará un cambio en el posicionamiento de las cámaras que retransmiten el juego. "Al no haber público, las realizaciones no tienen por qué ser el mismo plano máster desde el mismo sitio, o los planos de las bandas, detrás de las porterías o los córners... Va a haber nuevas visiones con diferentes posiciones de las cámaras", adelantó el presidente de la patronal del fútbol profesional.

LaLiga también baraja innovaciones para paliar la falta de espectadores en el apartado del sonido, para lo que se está reuniendo con la compañía estadounidense EA Sports, responsable del videojuego FIFA20, el simulador de fútbol más utilizado. "Igual que han llegado a nuestras vidas las videoconferencias durante esta crisis, ahora estamos aprendiendo otras cuestiones de realidad virtual, publicidad virtual, mensajes de Twitter... Y a lo mejor algunas de estas cuestiones se quedan en nuestras retransmisiones", reflexionó Tebas.



300 millones en pérdidas y adiós a los fichajes



El presidente de LaLiga también analizó la repercusión económica de la situación para el fútbol profesional español, que perdería 1.000 millones de euros si no se termina la temporada y 300 millones si se consigue acabar a puerta cerrada. Si se acaba la temporada y se puede dar comienzo a la siguiente, los clubes no podrán contar con otros 300 millones si se juega a puerta cerrada, y en un contexto de mercado de traspasos a la baja perderán los saldos por la diferencia entre ventas y compras, que la temporada pasada fueron 350 millones a favor del fútbol español.

Esto obligará a la mayoría de los equipos no solo a no incorporar jugadores, o solo hacerlo mediante cesiones o llegada de futbolistas de los filiales, sino también a afrontar más reducciones de salarios de sus actuales plantillas. "Nosotros ya tenemos los flujos de caja de los clubes y ahora mismo tienen plantillas que sobrepasan los límites que les vamos a establecer para la próxima temporada. Eso trae consecuencias, van a tener que mirar más a su fútbol base y hacer una estrategia de reducción de salarios. No queda más remedio", admitió Tebas.