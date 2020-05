Arda Turan culpa a Ernesto Valverde de su fracaso en el Barça

El futbolista Arda Turan, cuyo nombre se ha relacionado recientemente al Galatasaray, tiene contrato con el Barça hasta el 30 de junio de este año y, de esta manera, pondrá punto y final a una etapa deficiente en cuanto a rendimiento como jugador culé.

En un periodo en el que está dedicando su tiempo a hacer balance de sus anteriores experiencias en el mundo del balompié, mientras hace fuerza para unirse a uno de los equipos más poderosos de su país, le echó la culpa a Ernesto Valverde por no haber triunfado en el Camp Nou, ya que el extécnico del cuadro azulgrana nunca le sacaba al terreno de juego.

"No estuve triste cuando me fui del Barcelona. Si hubiera fallado, podría haberlo estado, pero Valverde no me dio ni un minuto para jugar. Yo fui el que había dado más asistencias tras Messi y Suárez en la temporada anterior", comentó, desde una perspectiva reivindicativa, el centrocampista.

Además, también recordó que la opción del Barcelona no fue la única que tuvo cuando abandonó el Atlético de Madrid. "Mi representante, Ahmet Bulut, no me dijo que el Barcelona me había fichado. Me enteré del acuerdo con el Barcelona 15 días después. Yo pensaba que me iba a ir al Bayern de Múnich porque un año antes se cayó mi traspaso al Manchester United en el último minuto", reconoció, mientras espera con ansia una oferta procedente del Galatasaray.