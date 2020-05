Balotelli a Chiellini: "Yo al menos digo las cosas a la cara"

La autobiografía de Chiellini aún no se ha publicado pero las entrevistas del central ya han provocado que los seguidores del jugador italiano estén impacientes. Sobre todo porque las primeras declaraciones no han dejado indiferente a nadie. En ellas carga contra Balotelli y Felipe Melo, entre otros, quienes ya han contestado directamente al zaguero de la Juventus.

Sobre Balotelli, Chiellini asegura que es "una persona negativa" y dice que era mala influencia en el vestuario de la selección italiana. "Es una persona negativa, sin respeto por el grupo. Durante la Confederaciones en 2013 realmente mereció una bofetada. Algunas personas pensaron que él estaba entre los cinco mejores delanteros del mundo, pero yo nunca lo consideré ni entre los 10 o 20 mejores", señaló el central, quien ya ha recibido contestación. "Al menos tengo la sinceridad y el coraje de decir cosas a la cara. Desde 2013 has tenido muchas oportunidades de hacerlo, comportándote como un hombre de verdad, pero no lo hiciste. Quién sabe qué dirás un día sobre tus compañeros hoy, extraño capitán... Si esto significa ser un campeón, entonces prefiero no serlo. Y nunca le he faltado al respeto a la camiseta de la selección", replicó Balotelli.

Por su parte, el central italiano aún ha sido más duro con el brasileño Melo, con el que coincidió dos años en el vestuario de la Juventus. "Es lo peor de lo peor. No puedo soportar a las personas que carecen de respeto, aquellos que siempre quieren llevar la contraria a todo. Con él alrededor, era normal que estallara una pelea en el vestuario. Le dije a los directivos que era una manzana podrida", sentenció Chiellini. "No tengo ningún problema en responderle a 'este defensa' (no quiso ni nombrarle). Cuando estaba en Turín nunca le falté el respeto a nadie, pero llegados a este punto, él ya no merece ninguno, nunca más. Él se meaba encima del miedo, es demasiado fácil hablar mal de los demás con un libro. Quizás todavía está enfadado porque las bofetadas se las dimos cuando con el Galatasaray eliminamos a su Juventus en 2013. O porque el Inter lo ha ganado todo, y yo soy interista, o cuando le gané 3-0 con Brasil en la Confederations Cup. Él es así: siempre quiere hacerse el fenómeno, pero a nivel internacional no ha ganado nada de nada. Él sí mostró falta de respeto con estas declaraciones", afirmó el brasileño.