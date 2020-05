Escándalo en AFE: Su presidente, David Aganzo, acusado por un delito de cohecho

Nuevo escándalo en el mundo del fútbol de nuestro país. El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, ha sido acusado de un delito de cohecho debido a la acusación procedente de Antonio Sáiz Checa, director de AFE de Segunda B y Tercera División, donde explica que el mandatario de obligó a "conseguir de manera ilícita documentación de Futbolistas On".

A su vez, Sáiz Checa confesó, a la directiva y a la Fiscalía, que abonaron la cantidad de 3.000 euros a un funcionario público con la finalidad de conseguir información de carácter fiscal del otro sindicato de jugadores. Todo ello, mediante un correo electrónico enviado con graves acusaciones no solo hacia David Aganzo, sino también hacia su secretario general, Diego Rivas, según la información adelantada por el diario Marca.

El propio rotativo, además, tuvo acceso al documento que adjuntó el director en el correo dirigido a la directiva y a la Fiscalía, en el que expresa su autoinculpa y apunta, con considerables denuncias hacia la figura de Aganzo para buscar información fiscal de Futbolistas On a través del soborno. Además, mostró su arrepentimiento mediante las líneas redactadas en su carta: "He participado y colaborado y me arrepiento todos los días", desveló.

"El presidente David Aganzo, haciendo uso de su superioridad jerárquica me obligó mediante diferentes presiones a colaborar en conseguir de manera ilícita determinada documentación económica del sindicato Futbolistas On. El presidente de AFE quería demostrar que Futbolistas On estaba siendo financiado por LaLiga. Esta documentación se habría obtenido mediante pago a un funcionario público de 3.000 euros, cantidad que aportaron algunos miembros de la Junta Directiva y con la aportación económica de Aganzo y Rivas", apuntó el empleado.

Sin embargo, Diego Rivas, secretario general, dijo en el 'Partidazo de la Cadena Cope' que las acusaciones son falsas, que Aganzo está "totalmente tranquilo" y que todo lo relacionado con su supuesto delito está "en manos de sus abogados".