Tremendo zasca del Guadalajara a Nolito

Nolito, futbolista del Sevilla que carece de minutos de la mano de Lopetegui, respondió, en un directo en Instagram con sus seguidores y preguntado por su posible vuelta al Celta, que él no está en condiciones de jugar ni en Tercera División. Concretamente, en el Guadalajara.

"¿El Celta? A mí no me quiere ni el Guadalajara", contestó el actual jugador del conjunto hispalense, quien acaba contrato y, tras una etapa que se convirtió en gris con el paso del tiempo, no renovará con los de Nervión. No obstante, la respuesta llegó al cuadro manchego, y éstos, no dudaron en reaccionar con tono irónica.

"Te deseamos mucha suerte, pero actualmente tenemos unos delanteros tan importantes para nosotros, que sería precipitado decirte que tienes un puesto asegurado en el equipo. Por lo tanto, confirmamos lo que dices. Un saludo", añadió en su cuenta oficial el conjunto que milita en el cuarto escalón del fútbol español y que acabó como cuarto clasificado del grupo XVIII de Tercera.