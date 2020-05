Insólito: Un futbolista turco mató a su hijo ingresado por coronavirus

El futbolista Cevher Toktas, jugador del Bursa Yildirim Spor turco, admitió haber matado a su hijo de cinco años que estaba infectado de coronavirus. La confesión del jugador salió a la luz 11 días después de que se confirmara el fallecimiento de su descendiente, quien ingresó el pasado 23 de abril, en una clínica de Bursa, con fiebre alta y síntomas ligados a los que experimenta un paciente con COVID-19.

El propio asesino llamó a los médicos diciendo que su hijo tenía problemas para respirar y el niño murió dos horas más tarde tras ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos, y casi dos semanas después, se entregó a la policía para confesar que él fue quien asfixió y que no lo hizo por miedo a la pandemia, sino porque no le quería.

"Puse una almohada en la cabeza de mi hijo, que estaba acostado boca arriba. Apreté durante 15 minutos sin parar. Mi hijo resistió un tiempo. Cuando dejó de moverse, saqué la almohada. Luego llamé a los medicos para que no sospechasen nada", confesó.

"Nunca quise a mi hijo menor, desde su nacimiento. No sé por qué no lo quiero. La única razón de haberlo matado fue que no lo quise. No tengo ningún problema mental", dijo el futbolista turco, que ha sido detenido y será juzgado por homicidio, un delito que en Turquía puede ser motivo de cadena perpetua.