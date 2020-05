La original petición del Schalke 04 a todos los aficionados de la Premier

El Schalke 04 busca fans en la Premier League. El club minero ha utilizado las redes sociales para dar motivos a los aficionados de los 20 equipos de la competición inglesa para que animen al conjunto del VeltinsArena. El primero de los ejegidos ha sido el Arsenal. Concretamente, a los seguidores 'gunners' les recuerdan el pasado 'blue' de Kolasinac y Mesut Özil, quienes jugaron para el cuadro de la Bundesliga.



De esta manera, la entidad ha encontrado motivos en todas las entidades y busca así que les animen en esta vuelta al fútbol. Cabe recordar que aún queda esperar para ver jugar a los equipos de la Premier League, por lo que mientras pasa el tiempo deseando ver a los suyos, los seguidores británicos pueden 'hacerse' de un cuadro de la Bundesliga. Ese puede ser el caso para los aficionados del Brighton, que comparte colores con el Schalke 04 o el Burnley, con tradición minera.



Con dos de los clubes más grandes, el Liverpool y el Manchester City, los motivos son muy diversos. En el caso de los 'reds', Matip es el mejor ejemplo. Exjugador del Schalke y campeón de la Champions con el Liverpool, motivo suficiente para animar a los 'blues'. Por su parte, con el City han optado de alguna manera por hacerse la víctima. "Basicamente nos lo debéis. No había necesidad de hacernos siete", señala el tuit del Schalke con el marcador del 7-0 anotado por los citizen a los alemanes.



Con el Southampton han optado por recordarles la fantástica cantera que tienen, con jugadores como Bale, Le Tissier o Walcott, al igual que la suya con Sané, Neuer y Özil, entre otros. El último de los implicados es el Wolverhampton de Nuno, actualmente sexto posicionado, al igual que el Schalke, motivo suficiente para ayudarles en ese último empujón por la clasificación europea.





CALLING ALL @premierleague FANS ??



We have a reason for fans of EVERY PL club to support FC Schalke 04 for the remainder of the Bundesliga season! ??



THREAD ?? pic.twitter.com/ge1UoUyMku