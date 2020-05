La Preferente valenciana tendrá cuatro equipos más procedentes de Primera Regional

La suspensión de las ligas que no sean correspondientes a LaLiga Santander y a LaLiga Smartbank tuvo beneficios dentro de la Primera Regional. La FFCV decidió no solamente ascender de forma automática a los primeros de los ocho grupos que componen la categoría, sino también ascender a los segundos clasificados. Por lo que no serán doce los que suban a Regional Preferente, ya que se disputaba una eliminatoria entre los segundos de cada grupo, sino dieciseis.

Según el comunicado que emitió la FFCV, solo se disputarían promociones de ascenso a competiciones de carácter nacional, por lo que la resolución contempla la ausencia de descensos y el aumentos de conjuntos beneficiados al subir de competición, a falta de saber cómo se reorganizarán las ligas de cara a la próxima edición.

La decisión, por lo tanto, significa que los equipos beneficiados son los siguientes: Villa de Onda, La Pobla Tornesa, Patacona CF, La Vall, Unión Benetúser, Monte Sion, Alboraya UD, Paterna CF B, Alberic Promeses, Almussafes CF, CF Gandía, L´Alcúdia de Crespins, Calpe, La Nucía B, Santa Pola y Esportiva Il-licitana Raval.