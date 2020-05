Herrlich, sancionado por saltarse la cuarentena: "No me quedaba pasta de dientes"

Heiko Herrlich, entrenador del Augsburgo, no podrá dirigir al equipo en el debut ante el Wolfsburgo en la Bundesliga este fin de semana después de salir a comprar pasta de dientes, violando las reglas de cuarentena de su equipo.

"Cometí un error cuando salí del hotel", dijo Heiko Herrlich, quien fue a un supermercado a comprar pasta de dientes y crema hidratante. El técnico, de 48 años, debutaría como entrenador el sábado contra Wolfsburgo después de dos meses de parón en el campeonato de fútbol alemán debido a la nueva pandemia de coronavirus.

"Incluso respetando todas las medidas de higiene al salir y ahora no puedo volver", añade el técnico. "Debido a este error, no dirigiré el entrenamiento de este viernes y no estaré a cargo del equipo durante el partido contra Wolfsburgo el sábado", explicó. Herrlich, quien fue tratado por un tumor cerebral en 2000, admitió además ser "un paciente en riesgo".





