Así queda el fútbol valenciano para la temporada 20/21

Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, en una decisión especialmente compleja y delicada, y sin precedentes, ya ha decidido los 'ascensos' en categorías amateurs a Primera Regional y Regional Preferente -el criterio ha sido realmente lo decidido por la junta, aunque el listado de equipos todavía no es oficial-, si bien aún queda pendiente perfilar de forma definitiva el sistema que decidirá los ascensos de Preferente a Tercera.

Precisamente en lo referente a ese ascenso a Tercera todo apunta a que se intentará disputar un play-off igual al inicialmente previsto pero muy probablemente a un único partido por eliminatoria y limitando el número de escenarios (en un solo campo conjunto o en una sola instalación) y de fechas a tenor del comunicado federativo: "Las competiciones con promoción de ascenso a competiciones de carácter nacional se jugarán de la forma prevista, de consenso mayoritario con los clubes afectados, si bien se disputarán mediante formato exprés y siempre y cuando la autoridad sanitaria competente lo permita y se cumplan los protocolos sanitarios para poder desarrollar la práctica deportiva, tal y como ha establecido la RFEF en las categorías de ámbito nacional". Eso significa que los doce equipos clasificados para disputar ese play-off serán Benicarló, Burriana y Castellón B en el grupo I, Buñol, Torrent y San Marcelino en el grupo II, Castellonense, Muro y Tavernes en el grupo III, y Villajoyosa, CFI Alicante y Rayo Ibense en el grupo IV, siempre en el caso de que se pueda jugar. Por contra, si no se pudiese jugar, la decisión podría ir encaminada a ascender a los primeros de grupo directamente, si bien en ese caso uno de los cuatro primeros -a priori el Benicarló que es el que tiene peor promedio- se quedaría fuera ya que ascienden tres. La dificultad estriba en que los ascensos a Tercera, que es una categoría que depende ya de RFEF, los deciden desde Madrid. Es por ello que se han iniciado negociaciones para que, en el caso de que no se pueda jugar un play-off (la primera opción), puedan ascender directos los cuatro primeros, pero no hay una decisión tomada al respecto.

Sea como fuere, lo que está claro es que la próxima temporada, que muy probablemente no se pueda empezar hasta octubre, habrá una categoría regional como es la Preferente superpoblada y que además deberá disputarse en un tiempo reducido. Es por ello que el ente federativo estudia varias alternativas. La primera sería dividir en cinco grupos la categoría (ahora son cuatro) con formato normal pero muy probabente reduciendo a dos equipos por grupo los clasificados para el 'play-off' (habría menos equipos por grupo y menos partidos por grupo). La segunda, en la línea de lo que RFEF pretende hacer con Tercera División (el ente nacional tiene previsto, tras determinar el sistema de ascenso, dividir la próxima campaña cada grupo de Tercera en dos subgrupos que jugarían inicialmente ida y vuelta para, al acabar esa fase inicial, juntar a los mejores de los dos subgrupos en un grupo y a los peores en otro y que a vuelta única se disputasen el ascenso y el descenso jugando unas eliminatorias finales en función de la clasificación y reduciendo así el número total de encuentros), sería dividir cada grupo de Preferente en dos subgrupos y actuar de igual modo que se pretende hacer en Tercera -aún no está aprobado-, si bien ahí ninguna decisión es firme y se debatirán en parte la próxima semana.



De primera a Preferente, según circular de competición, ascendían los 8 primeros de cada grupo de forma directa y los ocho segundos se lo jugaban a una promoción en la que ascendían también los 4 ganadores, en total 12 equipos. Tras la decisión de la junta, ascenderán ahora directos 16 equipos (cuatro más de los habituales), que son los dos primeros de cada grupo. La decisión se ha tomado en aras de no dejar sin premio a nadie de los que optaban a conseguirlo por méritos propios en el momento de la suspensión y siendo conscientes de que es la decisión "menos injusta" ya que equipos que eran terceros, cuartos etc... podrían haber entrado. Eso hace que los que ascienden, excluyendo filiales, vayan a ser salvo renuncias Villa de Onda, Pobla Tornesa, Patacona, CF La Vall, U. Benetússer, Monte Sión, Alboraya UD, Paterna CF B, Alberic Promeses, Almussafes, CF Gandia, L'Alcúdia de Crespins, CF Calpe, La Nucia B, Santa Pola CF y Esportiva-Ilicitana Raval.

De modo parecido de Segunda a Primera, según circular de competición, ascendían 20 equipos de forma directa, los catorce primeros y los seis mejores segundos, mientras que los 8 segundos restantes se lo jugaban a una promoción en la que ascendían también los 4 ganadores, en total 24 equipos. Tras la decisión de la junta ascienden ahora 28 equipos, que son los dos primeros de cada grupo, y en ese listado excluyendo a filiales quedan Peñíscola, Vilanova d'Alcolea, Roda B, Almassora B, Betxí, La Vilavella, Rafelbunyol, Mare Nostrum, At. Llíria A, Racing de Paterna, Cheste, Llíria CF, San Marcelino B, El Rumbo A, Ud Fonteta A, Massanassa, Benifairó, Simat, Bellreguard, Safor CF, Ontinyent 1931, Pinoso, Alfaz del Pi, Agost, Sporting Dolores, Aspense, Montesinos y Benijofar.