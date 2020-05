El futbolista que más difícil le puso las cosas a Thuram fue... ¡Munitis!

El exfutbolista francés Lilian Thuram confesó quién fue el futbolista que peor se lo hizo pasar sobre un terreno de juego y su respuesta no dejó indiferente a nadie. Con una trayectoria a sus espaldas que recoge éxitos en el AS Monaco, Parma, Juventus y Barcelona, el jugador más difícil al que se enfrentó fue nada más, y nada menos, que Pedro Mutinis.

Pese a que se alzó con la Eurocopa del 2000 junto al resto de la Selección Francesa, en cuartos de final se enfrentó a la España de un Munitis cuya actuación le supuso un quebradero de cabeza. "Pedro Munitis es el jugador que más problemas me ha puesto en un terreno de juego. Ese día fue increíble, me decía: '¿Qué es este jugador?'", dijo el exjugador en una entrevista a la Revista Libero, ante la sorpresa de los presentes. Incluso, su obsesión llegó hasta tales extremos, que llegó a tener una foto de Munitis en su despacho."Yo no tengo muchas imágenes de fútbol aquí. Pero, durante mucho tiempo tuve la suya. Munitis me enseña humildad".

El central reconoció que no sabía cómo detener a Munitis. De hecho, cuando José Antonio Camacho, seleccionador por aquel entonces, le sustituyó, fue un alivio para él. Pese a ello, se sinceró diciendo que a veces tiene pesadillas con el exatacante del Racing de Santander. "No sé por qué, pero eso me alivió muchísimo. ¡A veces, tengo pesadillas con Munitis!", relata de forma irónica el futbolista.