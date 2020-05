Drogba a Mata: "Maestro, hazme ganar la Champions"

Juan Mata se marchó del Valencia en el verano de 2011 y aterrizó en Stamford Bridge para unirse al proyecto del Chelsea. Cech, Lampard, Ashley Cole, Terry y tal vez un nombre propio, Drogba, aparecían como las figuras de un equipo que conquistó la Champions curiosamente cuando menos lo esperaba el gran público. En una etapa pos-Mourinho, y con la destitución de André Villas-Boas a mitad de curso, los 'blues' alzaron la orejona con Di Matteo al frente del equipo. Y Drogba ha contado la intrahistoria de la llegada de Mata y de una petición muy especial para el asturiano.



Todo comenzó, como así ha escrito Drogba públicamente, con la destitución de André Villas-Boas. El grupo se reunió y destacó su responsabilidad en el despido del entrenador portugués. "Decidimos dar todo en la Champions League a pesar de nuestra derrota 4-1 contra el Napoli. Habíamos estado peleando por ese trofeo durante 8 años y no pudimos hacer nada mejor que ser subcampeones. Todo el mundo estaba de acuerdo en poner los egos a un lado y retarnos a nosotros mismos para luchar por el mismo objetivo", explica Drogba, para desvelar la influencia de Mata en aquella gesta.



"Le dije a Juan Mata, quien había llegado esa temporada con tan solo 23 años: 'Maestro, ayúdame a ganar la Champions. Él me dijo, '¡de qué hablas! ¿Me estás pidiendo eso a mí? Tú eres Didier Drogba'. A lo que yo respondí: 'Sí, pero llevo 8 años intentado ganarla y no lo he logrado. Sé que me puedes ayudar'. Tres meses después, estábamos en la final de Múnich. Faltando 8 minutos, el Bayern hace el 1-0. Cuando iba a sacar del medio, Mata me dice 'Vamos Didí. Tienes que creer. Vamos!'. Yo, casi llorando, le dije '¿creer en qué? Esto se ha acabado'. Pensé que iba a perder en el último minuto, como me pasó con Costa de Marfil. Última jugada del partido€ Último tiro de esquina. El primero para nosotros en todo el partido, contra 18 córners del Bayern. Gol. Adivinad quién sacó ese tiro de esquina€ Juan Mata. La lección es: siempre hay que creer". Esas son las palabras que ha escrito Didier Drogba en sus redes sociales y en las que ha destacado la vital importancia de Juan Mata en la consecución de la Champions League. A pesar de eso, el asturiano se marchó un año y medio después de aquel título tras dos temporadas y media en el Chelsea y aterrizó en el Manchester United, con el que ha disputado 178 encuentros de Premier League.





After that meeting I asked a young 23 years old @juanmatagarcia "please Maestro, help me win the champions league "

he looked at me like "man you're crazy, you're Didier Drogba you are gonna help me win it,

I then told him I've been here for 8 years and never won it