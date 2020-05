"Te voy a violar y a descuartizar"

La portera del Wolfsburgo, e internacional sueca Hedvig Lidnhal, ha reconocido en una entrevista en SVT Sport, las amenazas de muerte que recibió tras el triunfo de su país sobre Alemania en el Mundial femenino. Uno de ellos, el más grave, es el siguiente: "Te voy a violar y descuartizar y te voy a cortar la aorta mientras duermes".

La meta sueca informó del suceso en ese instante y ahora se ha llevado a juicio. De hecho, el acusado ha admitido los hechos además de reconocer que no solo se lo envió a ella, ya que también ha escrito mensajes amenazadores a otros deportistas. "Es alguien con malos sentimientos que necesitó mandar eso", señala, tras reconocer cómo lo pasó en ese momento. "Detallaba lo que quería hacer conmigo y con mi cuerpo. Cómo me matarían. Estaba muy bien pensado. Eso me afectó realmente al estómago", explica Hedvig Lidnhal, quien desveló que el acusado es un estadounidense que perdió mucho dinero apostando por un triunfo de Alemania.