"El 90 por cien de los árbitros son del Real Madrid"

Los árbitros son del Madrid. Uno de los colegiados más mediáticos del país, Iturralde González, señaló en El Larguero, cuál es el porcentaje de los profesionales de ese sector que son del conjunto blanco. "Un 90 por cien", señaló, para añadir que el otro "10 por cien" restante son del Barcelona. Cabe recordar que esa es una opinión que ya ha mostrado en muchas ocasiones, aunque no dando las cifras como tal. Eso sí, hace años explicó que ser de un equipo no significa que vayan a favorecer a esa entidad. O al menos quiso confiar en ese nivel de objetividad de los colegiados. "Eso no quiere decir que cuando piten al Madrid no sean profesionales", señaló Iturralde entonces.

El árbitro vuelve a entrar de esta manera en el foco de la polémica, algo que acostumbra a hacer. Hace unos años de hecho señaló públicamente a Marcelino y el asturiano no se cortó en contestar. ""Marcelino protesta a los árbitros, por eso le expulsan mucho. Debería hacérselo mirar", señaló el colegiado. "No sabría decirte... las imágenes son claras y evidentes. Mi expresión corporal no es ni más ni menos que la mayoría de técnicos. Es similar, incluso, menor. A Iturralde le agradezco que cuando el fue colegiado nunca me expulsó. No tendría razones", explicó Marcelino, en ese momento técnico del Valencia CF.