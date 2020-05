Novedades en la operación Lautaro-Barcelona

El nombre propio del Barcelona en clave mercado de fichajes es Lautaro Martínez. El argentino, que pudo ser del Valencia CF hace solo unos años, se ha convertido en un jugador diferencial y además cuenta con la aprobación de Leo Messi. En ese sentido, ahora la pelota está en el tejado de la directiva, que ya ha fallado en muchas ocasiones en los últimos años acometiendo fichajes importantes. Lautaro quiere llegar al Barcelona, como así asegura también el diario Sport, y el Barcelona desea su llegada al Camp Nou. ¿En qué punto está la negociación?

El primero de los puntos a valorar es un intercambio más dinero y en ese contexto entran varios jugadores dentro de una posible operación. Uno de ellos es el central Umtiti, quien como desveló Sport estaría tasado en 30 millones de euros por la entidad azulgrana. Es más, el club ya le ha hecho saber al central que escuchará ofertas por él. A pesar de eso, desde la entidad culé son conscientes de que con jugadores o sin ellos, el traspaso llegaría a los 100 millones de euros como mínimo -su cláusula es de 111- por lo que la negociación para rebajar lo máximo posible o incluir jugadores en la operación se antoja esencial. Más aún teniendo en cuenta que la masa salarial del Barcelona y la economía del equipo no se encuentra en una situación muy boyante.

Por su parte, un mito del Barcelona y del Inter de Milán, Luis Suárez, ha hablado sobre la situación del joven futbolista. "Decidir si se queda o no es muy complicado. Si fuera él, no cambiaría de equipo. Aunque si llamara (el argentino, Lionel) Messi sería complicado no pensarlo. Pero hablamos de un chico todavía muy joven, que tiene todo el tiempo para lanzarse a por otros desafíos en un futuro", sentenció.