Real Madrid: ¿olía o no olía a alcohol en el vestuario?

Fabio Capello, entrenador del Real Madrid en dos etapas (96/97 y 2006/07) desataba la polémica con unas curiosas delaraciones sobre Ronaldo Nazario, delantero al que sentó en su etapa en el banquillo debido a su 'sobrepeso'. Estas eran sus palabras en la televisión italiana Sky Sport: "El talento más grande que entrené es Ronaldo, el 'Gordo', para que nos entendamos. Y a la vez fue el que más problemas me creó en el vestuario. Hacía fiestas, cualquier cosa. Una vez Van Nistelrooy me dijo 'míster, aquí en el vestuario huele a alcohol'. Luego cuando Ronaldo se fue nosotros empezamos a ganar, pero si hablamos de talento, él fue el más grande, sin duda".



Un día después el holandés Ruud Van Nistelrooy negaba haber pronunciado esas palabras a través de las redes sociales, publicando este mensaje en su cuenta de Twitter: "A tenor de unas declaraciones que se le atribuyen a Fabio Capello, señalando que yo, en su día, le comenté que el vestuario del Real Madrid olía a alcohol, quiero desmentir rotundamente tales afirmaciones. Ese vestuario desde el primer día demostró una profesionalidad máxima. Desde el primero hasta el último compañero trabajamos y defendimos el escudo del club de una forma íntegra y profesional".



¿Olía o no olía a alcohol en aquel vestuario del Real Madrid? Está claro que uno de los dos no dice la verdad o quizá le falla la memoria. Hablan de la temporada 2006/07, en la que, además de Ronaldo y Van Nistelrooy, formaban parte de la plantilla jugadores como Casillas, Cannavaro, Helguera, Salgado, Raúl Bravo, Roberto Carlos, Sergio Ramos, Beckham, Guti o Antonio Cassano.





