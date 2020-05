Rivaldo lanza un órdago a Barça y Madrid

El exfutbolista del FC Barcelona Rivaldo habló sobre uno de los delanteros del momento para lanzar un toque de atención tanto a su exequipo como al Real Madrid. El brasileño consideró que ninguno de los dos equipos fue inteligente a la hora de incoporar a Haaland en el pasado mercado de enero, aunque tiene la duda de si le hubieran dado el protagonismo que está teniendo en la actualidad en el Borussia de Dortmund.

"Real Madrid y FC Barcelona se distrajeron con Haaland en enero, aunque, quién sabe, quizá no habría seguido jugando como lo está haciendo ahora de haber fichado por un grande, grande. Si hubiera firmado, por ejemplo, por el Real Madrid, sería solo un suplente y ahora, sin embargo, llegaría a Madrid como una estrella para ser titular. No creo para nada que fuera un error su marcha al Dortmund. Me parece una buena opción incluso para los culés, por supuesto", valoró en unas declaraciones en Betfair.

Además, aprovechó para hablar de sus características, comparándolas con las de otro atacante que marcó época cuando estuvo en activo. "Haaland tiene cosas de Ronaldo. Marca muchos goles, es muy rápido y posee un gran uno contra uno. Encara sin miedo y su arrancada es muy potente. Aun así, es pronto para que algunos le coloquen el título de sucesor de Ronaldo Nazario en lo que se refiere a su estilo. Eso sí, yo le veo cualidades para, al menos, acercarse a la brillante carrera que tuvo Ronaldo", expresó.