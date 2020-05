Rodríguez Uribes: "La decisión de reanudar la Liga es del ministro de Sanidad"

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, aseguró este viernes desconocer cual es la posible fecha de inicio de LaLiga Santander y dejó claro que la decisión la tomará el ministerio de Sanidad y que "todo va a depender" de que la desescalada tenga el efecto deseado y "no haya ningún retroceso desde el punto de vista sanitario".

"No lo sé, no lo voy a decir, lo va a decidir el ministro de Sanidad, pero al final el criterio es el mismo. Tenemos las cosas programadas, protocolos, fechas posibles, pero todo va a depender de que estas semanas vayan bien y que no haya ningún retroceso desde el punto de vista sanitario. Está bien que haya fechas pensadas, pero la decisión será del ministro de Sanidad", apuntó Rodríguez Uribes en el programa 'Julia en la Onda' de Onda Cero.

El político señaló que la del 12 de junio "es una de las posibilidades", pero insistió en que todo será "en función de como vaya la evolución" de la pandemia. "No puedo decir que esa va a ser la fecha, pero lo que es seguro es que la vuelta del fútbol será a puerta cerrada y sin público en un primer momento", advirtió.

Rodríguez Uribes apuntó que con el deporte están llevando a cabo la "idea de progresividad" que han llevado en otros aspectos de la cultura y con "un camino marcado por la prudencia". "Hay que priorizar la vida y la salud, y si todo eso va bien, todo lo demás va a ir poniéndose en marcha, no todo a la vez, pero la idea es que todo empiece a funcionar con normalidad y de forma progresiva", sentenció.