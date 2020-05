Anguissa y el Real Madrid: "No puedo confirmar nada"

El groguet Anguissa es el último centrocampista en la órbita del Real Madrid. Un periodista de Canal Plus Sports Africa le ha preguntado al propio jugador por esta posibilidad y en lugar de tirar balones fuera no sólo es que se dejara querer sino que remitió a su representante: "Ah, no, no, no. No puedo confirmar nada en absoluto. Mi agente y yo tenemos un trato. Él maneja todo lo que está a mi alrededor y yo me concentro en el campo. Al final haremos las cuentas sobre si hay cosas interesantes. Pero no puedo decir que hubo contactos sea con quien sea. Te estaría mintiendo".





Anguissa, de 24 años, llegó al Villarreal el verano pasado desde el Fulham como cedido hasta el 30 de junio, y tiene contrato hasta 2023. Los castellonenses tienen una opción de compra por valor de 25 millones de euros que, salvo novedad, no piensan ejecutar después de que su rendimiento haya ido de más a menos.