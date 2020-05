Chilavert a Pablo Marí: "El que no existe eres tu"

El paraguayo José Luis Chilavert, exportero y capitán de Vélez Sarsfield y la Selección de Paraguay, reaccionó vía Twitter contra el central valenciano Pablo Marí, actualmente en el Arsenal de la Premier League. Marí y el uruguayo Lucas Torreira, compañeros en el club londinense, se enfrentaban en un desafío de preguntas.



Cuando ambos debían responder sobre clubes campeones de la Copa Libertadores de América, Torreira mencionó a Vélez, pero Marí protestó alegando que el uruguayo se había inventado a ese equipo para seguir con vida en el juego. Fue en ese momento que Chilavert advirtió el error del español Marí y le respondió con su célebre frase: "Tú no has ganado nada".



Pablo Mari, el que No existe eres tu. Vélez Sarsfield es campeón del mundo de Clubes y campeón de todos los torneos Internacionales de Sudamerica, se nota que tu no has ganado nada.?????????????????? — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) May 23, 2020

"Pablo Marí, el que no existe eres tu. Vélez Sarsfield es campeón del mundo de clubes y campeón de todos los torneos Internacionales de Sudamérica. Se nota que tú no has ganado nada", remarcó el exportero.