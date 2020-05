Tebas reprende a Banega, Ocampos, De Jong y el 'Mudo', que se disculpan

Las fotos de Ever Banega en una comida grupal con mas de diez integrantes (tres de ellos jugadores de su mismo equipo como De Jong, Mudo Vázquez y Ocampos) y por tanto saltándose las normas de la fase 1 de la desescalada ya están trayendo cola y han provocado un duro mensaje de Tebas : "En las últimas horas hemos detectado que algnos jugadores han incumplido las normas sanitarias, reflejando tal incumplimiento en redes sociales, denotando una relajación ante esta etapa del final del camino. Estas actitudes son incomprensibles e inadmisibles, ya que ponen en riesgo la finalización de la competición. Cualquier sintoma de relajación es una falta de respeto a Laliga, a los clubes, jugadores y técnicos".

Ever, Banega, por su parte, en el mismo perfil de Instagram en el que publicó las fotos de la discordia el pasado sábado, ha pedido disculpas con un escueto mensaje: "Quiero pedir disculpas por lo acontecido en el día de ayer. Fue una reunión familiar y de compañeros pero inconscientemente no estuvimos acertados. Por ello quiero pedir perdón a nuestro club, a nuestros aficionados y a la sociedad en general. No se volverá a repetir. solo queremos volver a jugar cuanto antes".

Ocampos se ha manifestado en la misma línea: "Quiero pedir disculpas y reconocer que nos hemos equivocado, perjudicando la imagen del club. Por ello, solo nos queda pedir perdón al club, a los compañeros y cuerpo técnico y a la sociedad en general. Les garantizamos que hemos aprendido y que no volverán a repetirse acciones como esta". El mensaje es muy similar al de De Jong: "Quiero pedir disculpas a todo el que se haya podido sentir ofendido por lo sucedido ayer, que no volverá a repetirse. Deseamos que vuelva la competición. Solo queremos volver a jugar".