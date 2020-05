Acción-reacción: Isco azota a los 'cayetanos' y la prensa madrileña carga contra el "culibajo"

Se ha puesto de moda que los futbolistas 'chafen charcos' y se posicionen en esta especie de 'guerra' política de ideales. Ya lo hicieron anteriormente el portero Reina, apoyando la manifestación de VOX, o posteriormente Roberto Soldado con un mensaje de ánimo para la Guardia Civil.

El último en sumarse ha sido el centrocampista del Real Madrid Isco Alarcón. Y lo ha hecho mediante un me gusta a un tweet del conocido rapero Rayden. 'ACAB: All Cayetanos are bastard' o lo que es lo mismo, 'todos los cayetanos son bastardos", expresaba el texto de una camiseta que portaba el cantante.

De forma irónica, la camiseta expresaba una crítica a los 'cayetanos', sobrenombre utilizado para referirse a los manifestantes madrileños que desafiaron el confinamiento y el Estado de Alarma y salieron al Barrio de Salamanca a protestar contra la gestión del Gobierno pese que ello podría suponer un riesgo por la expansión del virus y la saturación del sistema sanitario. El lema original ACAB se ha relacionado históricamente con grupos antisistemas. 'All cops are bastard' ('todos los policías son bastardos').

Pues bien, la posición de Isco contra los 'cayetanos' no sentó bien al periodista madridista Alfonso Ussía. "Florentino Pérez. Por más que su amigo Ferreras (La Sexta) defienda al culibajo (Isco), a ver si al fin tiene usted la valentía de ponerlo en el mercado. Da igual lo que ofrezcan. Supone un ahorro", expresó. "Este tio, con barba de yihadista y multimillonario por la gracia de Florentino no merece seguir en el Madrid", zanjó.