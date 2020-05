Los cuatro técnicos campeones de Preferente se 'mojan' respecto al 'Play-off express'

Poco a poco se van conociendo detalles sobre cómo se resolverán los ascensos en las distintas categorías, pero a día de hoy la gran duda planea sobre la forma de dirimir qué equipos jugarán la próxima campaña en Tercera División.

La situación es la siguiente. Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana consultó a los doce clubes implicados (los tres primeros de cada grupo) en la lucha por ascender a Tercera y mayoritariamente -aunque no de forma unánime- abogan por disputar un 'Play-off express' cuando haya garantías sanitarias. Sin embargo, el Buñol fue el primero en mostrar su disconformidad con una misiva enviada al ente federativo y SUPER ha pulsado la opinión de los cuatro técnicos campeones.

Ramón Llopis del Benicarló, Adrián Ferrandis del Buñol, Luis Escudero del Castellonense y Pepe Soler del Villajoyosa coinciden en que va a ser harto complejo que se pueda disputar el mencionado 'Play-off express' con garantías sanitarias.

Cabe recordar que según está estipulado ascienden tres equipos de Preferente a Tercera cada temporada, aunque Federació Valenciana ha enviado una misiva a RFEF solicitando que como medida excepcional permita ascender a los doce implicados o en su defecto a los cuatro campeones. Si el ente federativo estatal no accede, todo apunta a que el perjudicado sería el Benicarló al ser el campeón con menor puntuación en el momento de la suspensión, pero desde el club benicarlando tampoco se van a quedar de brazos cruzados. En primer lugar no entienden por qué se toma como referencia la clasificación del momento de la suspensión y no la del final de la primera vuelta "que es cuando estaban todos en igualdad de condiciones", y en segundo lugar tienen claro que si se les priva del ascenso de ese modo emprenderán medidas para defender sus intereses.