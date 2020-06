El zasca de Borja Iglesias a un tuitero homófobo y racista

Una imagen de Borja Inglesias durante el entrenamiento del Real Betis se está viralizando en internet. El delantero del cuadro verdiblanco sorprendió a todos los presentes llevando sus uñas pintadas de negro, algo que captaron las cámaras de LaLiga que hicieron acto de presencia en la sesión de trabajo de los chicos dirigidos por Rubi.



Sin embargo, el punta del equipo andaluz reconoció en sus perfiles que fue un gesto contra el racismo, siendo una de las millones de personas que se han movilizado a través de las redes sociales para mostrar su repulsa a dicha lacra. Desde que se conoció el fallecimiento de George Floyd, a manos de un policía blanco en Minnesota, los actos en favor de la igualdad entre razas y de rechazo a cualquier acción opuesta han crecido como la espuma.





Te lo explico yo, que no hay problema.

Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia.

Además tengo que admitirte que me gustan. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) June 3, 2020

No obstante, varios fueron los usuarios que lanzaron comentario con insinuaciones homófobas, a lo que el '9' bético, dirigido a un seguidor que publicó las instantáneas con tintes de burla, respondió: "Te lo explico yo, que no hay problema. Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero. Además tengo que admitirte que me gustan".