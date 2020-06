Es la guerra: Florentino se mete en la operación Lautaro

Lautaro Martínez es uno de los nombres del mercado y lo será, más todavía, después de la información que apuntan desde Italia. Según Sky Sports, el Real Madrid está decidido a entrometerse en las negociaciones entre el argentino y el FC Barcelona para reforzar la punta de su ataque.

Pese a que el '10' del Inter aceptó firmar cinco temporadas a cambio de 12 millones de euros, y dar vía libre a Inter y Barcelona para negociar, Florentino Pérez quiere aprovechar las declaraciones del director directivo neroazurro, en las que dijo que para dejar salir al jugador será a través del equipo que abone la cantidad de la cláusula, que se eleva a 110 millones de euros.

No obstante, el presidente blanco espera a que los días pasen, la postura del punta de jugar en el Camp Nou se enfríe y así, acometer la operación. El cuadro italiano no acepta intercambiar futbolistas con el Barça y es la principal barrera de entendimiento. Sin embargo, el conjunto blanco también baraja la opción de Haaland por si no pueden abordar el fichaje.