Las futbolistas Sub-23 llevan su lucha contra los clubes a la Audiencia Nacional

La polémica está servida en el fútbol femenino. De la mano del sindicato 'Futbolistas ON', diez de las diecisiete jugadoras que finalizan contrato han llevado ante la Audiencia Nacional su pelea por lo que entienden que es una situación injusta. Las protagonistas ven abusivo el pago de una cláusula que puede llegar hasta a los 500.000 euros y como así asegura 'El Confidencial', las siete que no figuran en la Lista de Compensación del Convenio Colectivo del Fútbol Femenino no lo hacen por miedo a represalias.

En el documento, las jugadoras implicadas aseguran lo siguiente: "No estamos de acuerdo con que nuestros clubes hayan gastado ese dinero en nuestra formación y tampoco con que hayan comunicado ese precio por formación a los sindicatos y a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino sin nuestro consentimiento y sin negociar con nosotras". En ese escenario, la lucha parece bastante clara. Los clubes quieren una compensación económica por haber invertido en estas jugadoras y haberlas formado. Y es que el miedo a la llegada de clubes como el Madrid, que puedan llevarse gratis a muchas de estas protagonistas es más que evidente. Por su parte, las jugadoras creen que están obstaculizando sus fichajes por otros equipos españoles -la cláusula es solo con los nacionales- y eso "frenará la evolución" de su carrera deportiva.

La lista de compensación también ha generado polémica precisamente por uno de esos puntos y es el de las trabas a los equipos españoles pero no a los extranjeros. Es decir, si Damaris Egurrola quiere irse al Madrid, el conjunto blanco deberá abonar 250.000 euros por la cláusula de formación de la jugadora del Athletic, pero si lo quiere hacer el Chelsea, por ejemplo, no tiene porque pagar ni un solo euro. A pesar de eso, el padre de la futbolista del Athletic ya dejó claro en una entrevista en El larguero que su hija se iba a marchar pasara lo que pasara y con esta denuncia ante la Audiencia Nacional lo que buscan diez de las 17 jugadoras es no tener que pagar ningún tipo de compensación.