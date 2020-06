Messi se lesiona a una semana de reanudar la Liga

Lionel Messi está lesionado. Cuatro palabras que encienten la alarma del barcelonismo. Es un percance leve, que no descarta, ni mucho menos que pueda jugar el próximo partido, en este caso el sábado 13 de junio en el Mallorca-Barca que reanuda la Liga. El club confía en que el primer capitán encabece la formación azulgrana en Palma.

Pero el riesgo existe. Y después de que conociera que Messi no se entrenaba con el grupo por segundo día consecutivo, el club ha reconocido que el astro está de baja. Tiene una "pequeña" contractura en el cuádriceps de la pierna derecha", según ha informado el Barcelona.



El 10 no está en el césped con sus compañeros, pero está en el gimnasio realizando un "trabajo específico" para curarse de ese percance muscular "ya que quedan ocho días para el primer compromiso de Liga", explica la información oficial. El mismo trabajo que hizo el miércoles cuando se supo que no participó en la sesión sin que el club admitiera que se había lesionado aunque no de gravedad. Algunos medios, entre ellos TV-3, explicaron que Messi tenía una lesión muscular. Una de esas versiones apuntaba al aductor. Finalmente, afirma el Barça, el mal radica en el cuádriceps.