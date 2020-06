Damaris se despidió del Athletic entre desagradables insultos

Damaris Egurrosa anunció en su perfil de Twitter su despedida del Athletic Club de Bilbao a través de un comunicado. La centrocampista tomó la decisión con la finalidad de afrontar nuevos retos, pero su resolución no sentó nada bien a los aficionados del club vasco.



"Cierra la puerta al salir", "¿Eres Tonta? ¿Te gusta ser tonta?", o bien "Como decía Bielsa, el/la que se va del ATHLETIC siempre pierde. Al tiempo!!", "Es una pena que no seas una de las nuestras. Allá tú", "Vete a la mierda", "Me importa una mierda", "Que sepas que te has pasado mil pueblos", "El que se va del Athletic pierde, cierra al salir mercenaria", o incluso un meme con un rata, "Una rata menos", "Espero que te lesiones de por vida"... son algunos de los más de cien desagradables mensajes que ha tenido que leer la jugadora.





| Comunicado oficial | ????



Eskerrik asko!

-Damaris Egurrola- pic.twitter.com/P700DFk482 — Damaris Egurrola (@damarisegu) June 5, 2020

La futbolista puso punto y final a cinco años en el primer equipo después de haber pasado por las categorías de base del Betiko Neskak. La vinculación de su nombre con Barça y Madrid fue el motivo principal, a la vez que injustificado, de los insultos que recibió. Sin embargo, otros fans de Damaris que le desearon lo mejor en su nueva etapa e incluso defendieron su marcha apelando a que encuentran lógico que intente buscar nuevas aventuras.